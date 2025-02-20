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محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين

محمد بن سلمان
20 فبراير 2025 20:39

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية تلقى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة "قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولسمو ولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية".
من جهته، أكد سمو ولي العهد السعودي على "التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية".
كما تمت "الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات"، وفقا للوكالة.

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المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
فلاديمير بوتين
اتصال هاتفي
الأزمة الأوكرانية
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