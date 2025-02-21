اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، في الرياض، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد حرص القادة على تعزيز العمل العربي، واستمرار التشاور والتنسيق العربي المشترك تجاه مختلف القضايا؛ لكونه يشكل أساساً في نجاح المنطقة بمواجهة التحديات المحيطة بها، والبناء على الفرص المتاحة، لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار والتقدم والازدهار.

اللقاء الذي جاء في سياق لقاءات ودية خاصة تعقد دورياً بين قادة مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، يؤكد جوانب التعاون الاستراتيجي الذي يرتكز إلى مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة، كما يبرز ضرورة العمل معاً على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

الإمارات مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون والتشاور العربي تجاه مختلف القضايا، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع توسيع الصراع فيها، بجانب إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.