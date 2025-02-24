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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بفن النّهمة في الإمارات

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بفن النّهمة في الإمارات
24 فبراير 2025 18:04

دبي (وام)

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نظّمت مكتبة محمد بن راشد فعالية ثقافية خاصة احتفاءً بـ «فن النّهمة»، أحد أبرز الفنون الأدائية التراثية المرتبطة بالبيئة البحرية. سلّطت الفعالية التي شارك فيها الشاعر خالد البدور، ومبارك العتيبة، رئيس الفرقة الشعبية لأداء فن النّهمة، الضوء على دور النّهمة في الحياة البحرية التقليدية، وأنواعها المختلفة مثل «نهمة الير»، و«نهمة الخطيفة»، و«اليامال»، إلى جانب أغاني الغوص والسفر، مع استعراض الفروقات بينها.وتضمنت عروضاً حيّة قدمتها الفرقة الشعبية، مما أضفى طابعاً أصيلاً على الحدث. وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً من الجمهور، خاصة عشاق التراث الإماراتي والموسيقى التقليدية، الذين أكدوا أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وهويتهم الوطنية. 
وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية مكتبة محمد بن راشد الهادفة إلى الحفاظ على الفنون التقليدية الإماراتية، ونقلها إلى الأجيال القادمة، وتعكس التزام المكتبة بربط الماضي بالحاضر، وإلهام الشباب لفهم عمق الثقافة الإماراتية، بما يضمن استمرارية هذا التراث الغني. 

مكتبة محمد بن راشد
التراث
الثقافة
الإمارات
خالد البدور
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