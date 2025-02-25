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نهضة الكويت

نهضة الكويت
26 فبراير 2025 00:01

الإمارات والكويت شقيقان تجمعهما روابط القربى، والتاريخ، والقيم والمصالح المشتركة، ويلتقيان في رؤية مشتركة تستهدف تعزيز أولويات التنمية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكِّل العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما نموذجاً استثنائياً في التعاون والشراكة الاستراتيجية بمختلف المجالات، ويعملان معاً في إطار إرادتهما المشتركة لتلبية طموحات شعبي البلدين بمستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.
حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت، والذي نما بنسبة 9% العام الماضي، يؤكد التزام البلدين الشقيقين بتوسيع آفاق التعاون والاستمرار في البناء على كل ما أنجز، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار؛ بهدف تأمين أفضل المقومات لشعوب مزدهرة ومستقرة، وبناء اقتصاد مستدام قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، وترسيخ موقعيهما بين أهم الاقتصادات العالمية.
الإمارات تشارك الكويت، التي تشهد نهضة واسعة، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير، في ظل هذه العلاقات الأخوية الوثيقة المتمثلة بالتنسيق والتشاور الدائم حيال مختلف القضايا العربية والدولية، والعمل على تعزيز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي، ودعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، وإحلال التنمية في المنطقة والعالم.

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