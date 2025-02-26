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علوم الدار

"مجلس الإمارات للإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة

"مجلس الإمارات للإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة
26 فبراير 2025 20:32

 دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك مساء يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025م.
وتدعو لجنة تحري هلال شهر رمضان المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي انطلاقاً من اختصاص المجلس في تحري الأهلة في الدولة .. كل من يرى الهلال إلى التواصل معها على الرقم 027774647، أو عبر الرابط: https://forms.office.com/r/CwAUg1buUP. داعين الله تعالى أن يُهلَّ شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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