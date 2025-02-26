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تكريم مستحق

تكريم مستحق
27 فبراير 2025 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قلَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، «وسام أم الإمارات»، في تكريم مستحق من قبل «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» لسموه الذي بذل جهوداً استثنائية في دعم قضايا المجتمع في مختلف المجالات الإنسانية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج الإمارات. 
بصمات إيجابية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر عقود زاخرة بالعطاء والعمل الدؤوب والطموح القائم على خدمة مجتمعه وخير الإنسانية وتقدمها، ودعم كل جهود مخلصة لدفع مسيرة التطور والابتكار والإبداع في جميع المجالات، إلى جانب حرص سموه الدائم على التواصل مع المواطنين، ومتابعته لسير العمل في العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم أفراد المجتمع في كل بقعة على أرض الوطن.
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، صاحب الجهود المخلصة في دعم الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، والحريص على توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير، يقود جهوداً إنسانية توفر الحلول الملائمة والمستدامة لتنمية المجتمعات البشرية، وتساهم في بناء مجتمعات تكافلية تسودها روح الرحمة والمودة والعطاء، وتعزز ريادة الإمارات للعمل الإنساني إقليمياً ودولياً.

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