ساينز الأسرع في تجارب البحرين



اَلصَّخِير (أ ف ب)



كان الإسباني كارلوس ساينز الذي يدافع عن ألوان فريق وليامز هذا الموسم، بعد انتهاء مغامرته مع فيراري، الأسرع في اليوم الثاني من التجارب الشتوية التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» على حلبة البحرين الدولية في الصَّخير.

ومن بين الفترتين الصباحية والمسائية، خاض ساينز ضعف لفات جائزة البحرين الكبرى والبالغة 57، في طريقه لتحقيق الزمن الأسرع وقدره 1:29.348 دقيقة على إطارات «سي3»، متفوقاً على خليفته في فيراري بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون وزميله السابق في «الحصان الجامح» شارل لوكلير من موناكو.

وكان زمن هاميلتون من الفترة الصباحية كافياً لبقائه في المركز الثاني بفارق 0.031 ثانية عن ساينز، ومن خلفه لوكلير بفارق ضئيل أيضاً عن الإسباني وقدره 0.083 ثانية.

وبدا أن وصيف بطل العالم سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي كان الأسرع الأربعاء في اليوم الأول من التجارب الشتوية الوحيدة للموسم، يتّجه لإزاحة ساينز عن الصدارة في الدقائق الـ15 الأخيرة، لكنه لم يتمكن من البناء على توقيته الرائع في القسم الأوسط من الحلبة نتيجة خروجه عن المسار في المنعطف الرابع عشر، ليتجه مباشرة إلى خط الحظائر.

وبدا نوريس راضياً عن أداء السيارة التي «تؤدي بشكل مشابه للعام الماضي، ما يشكل بداية جيدة»، مضيفاً في تصريح لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية «عانينا من بعض المشاكل في المرات الماضية التي جئنا فيها إلى البحرين، حيث لم نبدأ بالشكل المناسب، لكن الأمور الآن تبدو طبيعية وهذه بداية جيدة».

في هذا الموسم الأخير قبل الثورة التجديدية في عام 2026 الذي يشهد تغيّرات هائلة في القوانين التقنية، سواء بالنسبة للمحرك أو الهيكل، فإن التقارب الذي شهده 2024 سيستمر في الموسم الجديد، ما يجعل مهمة التوقع بالنتائج صعبة.

وستكون سيارات هذا العام بمثابة امتداد للعام الماضي، وحتى لو عملت الفرق بجد خلال الفترة القصيرة لما قبل الموسم لتحسين وضعها، التركيز الأكبر سيكون على موسم 2026 وستتوقف الفرق قريباً عن تطوير سيارة 2025 لتركيز جميع مواردها على سيارة العام المقبل.

وبانتظار تبلور الأمور مع تقدم الموسم المكون من 24 جولة والذي ينطلق من أستراليا في 16 مارس، تحاول الفرق العشرة استغلال الأيام الثلاثة الخليجية لمعرفة المزيد عن سياراتها وضبط الإعدادات استعدادا للسباق الافتتاحي.

وفي اليوم الثاني، كانت جهود سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل من الحصة الأولى كافية، ليضمن المركز الرابع أمام زميله الجديد الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي بفارق 0.006 ثانية.

وذهب المركز السادس إلى سائق أستون مارتن الكندي لانس سترول، متقدماً على النيوزيلندي ليام لاوسون، الوافد الجديد إلى ريد بول، والذي قاد وحيداً للحظيرة النمساوية، فيما غاب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن على أن يعود الجمعة في اليوم الأخير من هذه التجارب.