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الترفيه

"أمازون" تدعم مساعدها الصوتي "أليكسا" بالذكاء الاصطناعي

شعار مساعد "أمازون" الصوتي "أليكسا+"
27 فبراير 2025 23:08

كشفت شركة "أمازون" عن أول تطوير شامل لبرنامج المساعد الصوتي "أليكسا" منذ طرحه قبل أكثر من عشر سنوات عبر دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمة.
واستثمرت "أمازون" مليارات الدولارات في "أليكسا" منذ إطلاقه في 2014 على أمل إضافة الخدمة إلى مجموعة من الأجهزة وزيادة المبيعات على منصتها للتجارة الإلكترونية.
وقال بانوس باناي، رئيس قطاع الأجهزة والخدمات في "أمازون"، خلال حفل الإطلاق في نيويورك "أليكسا يعرف جميع الأدوات تقريبا في حياتك وجدولك الزمني ومنزلك الذكي وتفضيلاتك والأجهزة التي تستخدمها والأشخاص الذين تتواصل معهم والترفيه الذي تحبه وتستخدم العديد من التطبيقات التي تستخدمها والكثير من الخدمات التي تحتاجها".
وأضاف باناي أن الخدمة الجديدة تسمى "أليكسا+"، وهو ما يحدث عادة في تسمية الباقات الأعلى للعديد من عروض التكنولوجيا وخدمات البث.
وستكون خدمة "أليكسا+" مجانية للمشتركين في "أمازون برايم" وبسعر 19.99 دولار أميركي لغير المشتركين.
وستتاح الخدمة في مارس المقبل لبعض المستخدمين مع توسيع نطاق طرحها بمرور الوقت. وكانت "أمازون" تدرس تسعير الخدمة بخمسة أو عشرة دولارات شهريا لجميع المستخدمين غير المشتركين في "أمازون برايم".
وعرض باناي كيف يمكن لأليكسا تخزين تفضيلات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد أفراد الأسرة نباتيا ويفضل الطعام اليوناني والإيطالي لكنه يتجنب زبدة الفول السوداني، يمكن الاستعانة بالتفضيلات في حجز مواعيد عشاء وإرسال رسائل نصية بوقت محدد.
وارتفع سهم "أمازون" 1.7 بالمئة إلى 216.45 دولار.
وعرض المسؤولون التنفيذيون في "أمازون" قدرات مختلفة للخدمة مثل استخدامها لطلب الطعام والاتصال مع تكنولوجيا المنازل الذكية وبث الفيديو.

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