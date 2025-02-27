شراكة تنموية

الإمارات واليونان حريصان على تعميق العلاقات بينهما، وترسيخها، وتوسيعها، لتشمل العديد من المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية، إلى جانب توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، والدعوة إلى إيجاد تسويات سلمية للنزاعات، ودفع المساعي الدبلوماسية، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة؛ سعياً لتعزيز الاستقرار والازدهار اللذين يمثلان حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أبوظبي، شكلت دفعة للبلدين لتعزيز العمل المشترك، ودعم مسارات التعاون، خاصة في الاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع قيمة التبادل التجاري، وتعميم أوجه التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات الشعوب في مستقبل مزدهر.

الإمارات واليونان يرتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، في إطار هذه الشراكة القوية والمتينة، كما يعملان من خلال اللقاءات الدائمة على بحث فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة في قطاعات حيوية، تجسيداً لالتزامهما الجاد بالعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية، وخلق مستقبل اقتصادي مستدام.