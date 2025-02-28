ميلان يغرق في «مباراة الفيضانات»!

بولونيا (رويترز)



تعرضت آمال ميلان في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لضربة قوية، بعد هزيمته 2-1 أمام بولونيا، إذ نجح الفريق المضيف في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان إلى 41 نقطة في المركز الثامن، متأخراً بثماني نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، قبل 12 جولة من نهاية الموسم، بينما يحتل بولونيا المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وكان من المقرر في الأصل أن تقام المباراة في أكتوبر، لكنها أُلغيت بسبب الفيضانات في المنطقة، وللمرة الأولى منذ ما يقرب 23 عاماً يفوز بولونيا على ميلان في مباراة على أرضه بالدوري الإيطالي.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، انقض رافائيل لياو على تمريرة عرضية، قبل أن يتجاوز اللاعب الذي يراقبه، ثم يراوغ حارس بولونيا أوكاش سكوروبسكي، ليضع ميلان في المقدمة.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، نجح بولونيا في إدراك التعادل، عندما وصلت ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء عند سانتياجو كاسترو الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة.

واحتج ميلان على الفور مدعياً أن الكرة ارتدت من ذراع جيوفاني فابيان لاعب بولونيا، قبل أن تصل إلى كاسترو، لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وكاد يونس موسى لاعب ميلان أن يعيد التقدم لفريقه مجدداً بعد مرور ساعة من اللعب، لكن الحارس سكوروبسكي نجح في إبعاد الكرة.

وفرض بولونيا سيطرته، بعدما بدا أن دفاع ميلان فقد تركيزه، وكاد نيكولو كازالي أن يسجل من ضربة رأس، بعد ركلة ركنية، لكنها ارتدت من القائم، قبل أن يفشل نيكولو كامبياجي في متابعة الكرة المرتدة.

واكتملت انتفاضة أصحاب الأرض قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، عندما وصل كامبياجي إلى خط المرمى، وأرسل تمريرة عرضية، نجح دان ندوي في تحويلها إلى الشباك، ليضمن الثلاث نقاط لأصحاب الأرض.