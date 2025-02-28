محمد بن راشد: نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم، أننا نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية.. ونحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم.. كي تستمر هذه المسيرة.

وقال سموه عبر منصة إكس:" تحتفي بلادنا بـ اليوم الإماراتي للتعليم.. نحتفي بالقفزة التي حققتها بلادنا.. من جامعة واحدة خرجت 472 طالباً بحضور زايد طيب الله ثراه.. إلى أكثر من 80 جامعة تخرج عشرات الآلاف سنوياً وأكثر من 1000 مدرسة يدرس فيها مليون وسبعمائة ألف طالب".

وأضاف سموه:"نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية.. ونحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم.. كي تستمر هذه المسيرة ".