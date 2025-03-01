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الرياضة

كايو «كلمة السر» في الشارقة بـ «الهدف 75»

كايو «كلمة السر» في الشارقة بـ «الهدف 75»
1 مارس 2025 12:30

علي معالي (أبوظبي)

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واصل كايو لوكاس تألقه مع الشارقة، ومنح الفريق «العلامة الكاملة»، عندما هز شباك العروبة، بعد مشاركته بـ 17 دقيقة بدلاً من فراس بالعربي، في مباراة «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وصل كايو إلى «الهدف 75» في «دوري المحترفين»، منها «9 أهداف» هذا الموسم، معادلاً رصيده خلال موسم 2022- 2023، وسبق أن أحرز كايو 24 هدفاً في 3 مواسم مع العين.ومع الشارقة خلال 6 مواسم، أحرز كايو 51 هدفاً، وجاء الأخير بضربة رأس، ليكون التاسع بهذه الطريقة، في «المباراة 173» بالدوري، وزار اللاعب شباك العروبة للمرة الثالثة، بعدما أحرز هدفين في مباراة الدور الأول التي انتهت لمصلحة «الملك» 2-1.
جاء فوز الشارقة على العروبة صاحب المركز الأخير «3 نقاط» بصعوبة، ما يؤكد أن «الملك» يعاني بشدة حالياً، رغم التحديات التي تنتظره محلياً وقارياً في الفترة المقبلة، والسباق القوي مع شباب الأهلي. 
وأكد الروماني كوزمين مدرب الشارقة أنه حرص على الدفع بعناصر جديدة، والاستعانة بآخرين في الشوط الثاني مثل كايو ولوان بيريرا وكمارا وبيتروفيتش.
وقال: «الشوط الأول لم يكن جيداً، لوجود لاعبين جدد في التشكيلة، ولا يمكن إغفال التأثير النفسي والسلبي للجولتين الأخيرتين، وبالتالي فإن الفوز على العروبة مهم لاستعادة الثقة».
 وأضاف: «من المهم منح اللاعبين فرص المشاركة، في ظل الضغط المستمر للمباريات، ومن الطبيعي ألا يكون هناك التجانس، ومع ذلك سنحت لنا فرص كانت كفيلة بالتقدم المبكر».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العروبة
شباب الأهلي
كايو لوكاس
كوزمين
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