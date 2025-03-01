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"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تفتتح 54 مسجدًا على مستوى الدولة

"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تفتتح 54 مسجدًا على مستوى الدولة
1 مارس 2025 15:33

 افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أكثر من 54 مسجدًا على مستوى إمارات الدولة،قبيل شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى تأهيل وصيانة أكثر من 152 مسجدًا، وتوفير كل متطلبات المساجد من تجديد الفرش والتكييف وجودة الصوت وفق أفضل المعايير والممارسات التي تتبعها الهيئة.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على التوسع في بناء المساجد ومواكبة التطور العمراني في المدن والضواحي الحديثة لتمكين شرائح المجتمع من أداء الصلوات الجماعية وتحقيق السعادة لهم، مشيدًا بالدعم الكبير للهيئة من القيادة الرشيدة واهتمامها ببيوت الله وتوفير كل احتياجاتها، ومثمنًا مساهمات المحسنين وأهل الخير والشركاء .
وأشار إلى أن الهيئة تتبع إستراتيجيةً بعيدة المدى في بناء العشرات من المساجد سنويًا وتلبية كل متطلبات المجتمع، من خلال ترسيخ الوقف في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز هذه الثقافة وبيان دورها في خدمة المجتمع عبر العديد من المجالات ، مؤكدًا أن المساجد هي منبع الخير للمجتمع ورمز التعاون والتكافل والمودة انطلاقًا من رسالتها الدينية والاجتماعية .

 

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«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تفتتح 54 مسجداً على مستوى الدولة
من مقاصد الصيام التقوى
المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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