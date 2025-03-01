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الرياضة

غياب خربين يعيد اكتشاف هدافي الوحدة

غياب خربين يعيد اكتشاف هدافي الوحدة
1 مارس 2025 17:30


مصطفى الديب (أبوظبي)

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غاب الهداف السوري عمر خربين، عن الوحدة خلال مباراتي بني ياس والعين الأخيرتين في الدوري، إلا أن «العنابي» تعامل مع الموقف بذكاء وبراعة، كما أن غياب «القناص الأول» ضاعف من الدوافع لدى اللاعبين.
ورغم أن خربين الهداف الأول بتسجيله 13 هدفاً، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد لابا كودجو لاعب العين الذي يملك 16 هدفاً، إلا أن غيابه أثر بصورة إيجابية على «أصحاب السعادة».
واعتمد «العنابي» على مجموعة من اللاعبين، لتعويض غياب خربين، وتعامل ميلانيتس مدرب الفريق بذكاء شديد، لاسيما في مباراتي بني ياس والعين، حيث اعتمد على فاكوندو الذي أعاد اكتشاف نفسه بتسجيله في المباراتين، بواقع هدف في كل مباراة، كما ظهر كيفين أندريس بمستوى أكثر من رائع، وسجل هدفين في شباك «السماوي»، كما سجل إيراهيما ديارا هدف الفوز على العين، ليضع بصمته الخامسة مع الفريق هذا الموسم.
وقال ميلانيتش: شيئ جيد أن نسجل بهذا الشكل والكثافة، لكن هذا لا يمنع أن خربين هو الهداف الأول، وغيابه يوثر على الفريق.
وأشاد المدرب بروح لاعبي «العنابي» الذين قاتلوا من أجل تعويض غياب لاعب بحجم خربين ونجحوا في ذلك بطريقة أكثر من رائعة، مؤكداً أن الفريق أدى بصورة جيدة خلال مباراتي بني ياس والعين، مشيداً بالروح القتالية خاصة في مباراة العين بعد التحول من التأخر بهدف إلى فوز بهدفين، وبأداء قوي استحق الجميع عليه الثناء والشكر.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
العين
بني ياس
عمر خريبين
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