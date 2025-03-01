الإمارات تواصل ريادتها دولياً في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة، من خلال تكثيف حجم تلك المساعدات وتنوعها واستدامتها منذ إعلان وقف إطلاق النار، لتتبعه بإطلاق أكبر عملية إغاثية في القطاع خلال شهر رمضان؛ بهدف تقديم الدعم الإنساني، وتلبية احتياجات السكان، والتخفيف من معاناتهم المستمرة في ظل الظروف الصعبة، خاصة أن النسبة الأغلب من الأهالي يقطنون في مخيمات النزوح، وسط ظروف جوية قاسية.

وبالتزامن مع حلول الشهر الفضيل، أبحرت سفينة «زايد الإنسانية 7» محملة بالمساعدات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، استمراراً لسلسلة مبادرات إماراتية لتقديم الإغاثة العاجلة لسكان غزة، وتجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وتأكيداً على النهج الإنساني الراسخ والثابت للدولة في إغاثة الشعوب المتضررة.

الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي لضمان استدامة المساعدات لسكان القطاع الذي يعاني الدمار في مختلف قطاعاته جراء حرب استمرت أكثر من 15 شهراً، في الوقت الذي تؤكد فيه على أهمية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يمهد الطريق نحو التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس «حل الدولتين»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.