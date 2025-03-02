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برشلونة يتسلح بالرقمين 25 و37 على أرضه!

برشلونة يتسلح بالرقمين 25 و37 على أرضه!
2 مارس 2025 15:10

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد مساء اليوم في «الجولة 26»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط تطلعات من الفريق الكتالوني لاستعادة صدارة الترتيب من أتلتيكو مدريد، والابتعاد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في حال الفوز.
ويتسلح «البلوجرانا» برقمين يعززان حظوظه للفوز على الفريق الباسكي، وهما أنه تفوق على ضيفه في 25 من آخر 26 زيارة له إلى العاصمة الكتالونية في مختلف المسابقات، وأن برشلونة نجح في التسجيل في آخر 37 مباراة على التوالي على أرضه ضد ريال سوسيداد في «الليجا» بإجمالي 87 هدفاً.
وسيكون برشلونة مطالباً بالثأر من ريال سوسيداد الذي تفوق عليه في لقاء الذهاب 1-0، إلا أنه يعاني من غيابات بالجملة للاعبين أبرزهم تاكي كوبو، ونايف أكرد.

الدوري الإسباني
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برشلونة
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