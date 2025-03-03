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علوم الدار

"كليفلاند كلينك" ينقذ مريضة مصابة بحالة نادرة

"كليفلاند كلينك" ينقذ مريضة مصابة بحالة نادرة
3 مارس 2025 11:54

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M4 ، في إنقاذ عين سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً كانت تعاني من إصابة نادرة بالتهاب الجيوب الأنفية الفطري المنتشر، من خلال إجراء جراحة واسعة لقاعدة الجمجمة، مما جنبها الحاجة لاستئصال محجر العين "إزالة العين".

وأصيبت المريضة بالتهاب الجيوب الأنفية الفكية بعد جراحة للجيوب الأنفية، وهي حالة تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية خلف الخدين بعد الإجراءات الجراحية.

ومع تفاقم حالتها دخلت المريضة إلى قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث كانت تعاني من آلام مزمنة وتورم في الجانب الأيمن من وجهها، ورغم تلقيها علاجاً مبدئياً بالمضادات الحيوية والستيرويدات، تفاقمت حالتها مع احتقان الأنف وتغيرات في حاسة الشم وصداع شديد.

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وأظهرت الفحوصات بما في ذلك الرنين المغناطيسي زيادة في سماكة الغشاء المخاطي، وخللاً في العظم الرقيق الذي يفصل بين الجيوب الأنفية وتجويف محجر العين، مما جعل العدوى تقترب بشكل خطير من عينها.

وقال الدكتور مهدي شكوكاني رئيس قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إن المريضة كانت في حاجة إلى جراحة وتم إجراء استئصال جراحي واسع النطاق لإزالة الأنسجة المصابة، لافتا إلى أن هذه الإصابة تعتبر من أندر الحالات التي وجهناها في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه رغم تمتع المريضة بصحة جيدة وجهاز مناعي قوي فإن العدوى الفطرية تطورت لدرجة تهدد عينها ودماغها.

من جهتها وصفت المريضة معاناتها من التفاقم المفاجئ للعدوى بأنها تجربة غير متوقعة ، مشيرة إلى أنها تأمل أن تلهم قصتها الآخرين لطلب الرعاية الطبية الفورية عند الشعور بالأعراض المستمرة.

المصدر: وام
الجيوب الأنفية
كليفلاند كلينك
العين
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