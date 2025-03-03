الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الشارقة «كامل العدد» للقاء شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2»

الشارقة «كامل العدد» للقاء شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2»
3 مارس 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
غضب جماهير الشارقة من موعد المباراة أمام شباب الأهلي
أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء تعلن ساعات العمل في شهر رمضان


يضع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة «اللمسات النهائية» على التشكيلة والخطة في المران الأخير، قبل المباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2، على استاد راشد في دبي، ويعيش «الملك» حالة من التفاؤل بعد عودة الانتصارات المحلية، بالفوز على العروبة بهدف.
أصبحت صفوف الشارقة مكتملة، وهناك العديد من الأفكار لدى المدرب للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب باستاد الشارقة 12 مارس الجاري، وتعد مباراة الأربعاء ضد «الفرسان»، الأولى في سلسلة 5 مباريات متتالية بين الفريقين، وهو ما يحدث للمرة الأولى، حيث يلتقي «الملك» و«الفرسان» ذهاباً وإياباً في دوري أبطال آسيا، 5 و12 مارس، ويخوضان مباراتين في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 18 و23 مارس الجاري، ويلعبان مباراة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» 29 مارس.
وخلال المباريات الخمس، يتحدد عليها الكثير من طموحات «الملك» المحلية والقارية، وقام كوزمين بتجهيز عناصره بالشكل المناسب، وكذلك منح «دكة البدلاء» مزيداً من المشاركة حتى تكون كل العناصر على أتم استعداد لهذه المواجهات المهمة، والتي تفتح الطريق أمام «الملك» في حال الانتصار إلى طريق العودة لحصد الألقاب مجدداً.
وهناك العديد من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها كوزمين في أول مباراة، تتمثل في «الثلاثي الهجومي» كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمار، ومعهم تايرون كونراد، وخلفهم فراس بالعربي وبيرو وعادل تعرابت ومحمد عبدالباسط، وخالد الظنحاني وماجد حسن وماركوس ميلوني.

الشارقة
شباب الأهلي
كوزمين
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!
الرياضة
جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!
اليوم 22:37
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©