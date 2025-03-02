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علوم الدار

أخلاقيات في الأيام المعدودات

أخلاقيات في الأيام المعدودات
3 مارس 2025 01:00

إن الصيام عبادة بها نتقي الآثام ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(1)، وبها نرتقي، فالحسنات مراقي الجنات، ومعالي الدرجات، ونرتقي كذلك في أخلاقنا، في أقوالنا وأفعالنا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(2)، فذكر القول والعمل، والمتأمل في الصيام يجد أن الصائم متلبس بعبادة ربه طوال النهار، قال ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(3)، يذكر نفسه بأنه في عبادة، فهو يراقب ربه، ويحاسب نفسه، يبتعد عن المخالفات صغيرها وكبيرها خشية أن تضر بصومه، فهو موقن بأنه مطالب بحسن الخلق، وضبط النفس، متحملا ذلك مع ضغوط الحياة وقد زيد إليها الصيام، وكأن ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾(4)، فترة يتدرب فيها المسلم على ضبط النفس والتحلي بالأخلاق في أشد الأحوال، فإذا واجه بقيت أشهر العام بعد ذلك كان من اليسير عليه ضبط نفسه، والتمسك بحميد خلقه، فيفوز بأجر الصائم، الذي لا يعلم مقداره العظيم إلا الله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»(5)، وأجر الصابر الذي يعطى بغير حساب، وأجر حسن الخلق، الذي يدرك به درجة الصائم القائم، ويقترب به من رسول الله ﷺ في الجنة، وهذه مجامع الخير، ومعاقد البر، فجدير بالصائم أن يدرك جوهر الصيام وحقيقته لئلا يتمسك بقشوره ويضيع منه فواضله.
د. ممدوح محمد نصر الدين 
باحث ديني رئيسي 

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