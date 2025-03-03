قمة عربية طارئة في القاهرة، اليوم، عنوانها الأهم الموقف العربي الجامع والرافض لأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن لا حل للصراع إلا عبر مسار «حل الدولتين»، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب إبراز أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في ترسيخ نهج السلام والازدهار والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة.

القمة العربية التي ستؤكد دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، تتضمن بحث الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، يتبعها إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، والدول المانحة؛ لتوفير الدعم الدولي اللازم لتنفيذها، خاصة أن تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي للتكلفة المبدئية لعملية الإعمار تصل إلى 50 مليار دولار، ما يتطلب تضافراً إقليمياً ودولياً لتوفير هذا التمويل.

الإمارات أكدت رفضها الثابت لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» لكونه السبيل لتحقيق الاستقرار، كما تعمل مع المجتمع الدولي على دعم المساعي المبذولة تجاه حل الأزمة في قطاع غزة، واحتواء تداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.