الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن حالة البابا فرنسيس مستقرة دون أزمات تنفسية جديدة، لكنه سينام باستخدام قناع التنفس الاصطناعي ليلا.

يأتي ذلك في اليوم التاسع عشر لدخول البابا إلى مستشفى في العاصمة الإيطالية روما.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن البابا من تلاوة صلاة التبشير، ونُشرت على هيئة رسالة وزعها الفاتيكان.

كان البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، أُدخل إلى المستشفى منذ 14 فبراير الماضي بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.

وهذه المرة الرابعة التي يدخل فيها البابا إلى المستشفى منذ 2021، بعدما عانى من مشكلات صحية في السنوات السابقة تشمل عمليات في القولون والبطن وصعوبات في المشي.