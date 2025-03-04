برعاية هزاع بن زايد.. «تحدي حفيت» أكبر تجمع رياضي رمضاني في العين

العين (وام)



برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أعلنت بلدية العين، بالتعاون مع نادي العين، انطلاقة النسخة الأولى من بطولات «تحدي حفيت» الرمضانية للألعاب الرياضية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرياضة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التحدي والمنافسة البناءة.

وجاء الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، بحضور حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي، وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى جانب مديري الإدارات وموظفي النادي وبلدية العين، وأعضاء اللجان المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

وأعرب راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية العين، عن بالغ امتنانه وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الرعاية السامية والاهتمام اللامحدود بمصلحة مجتمع مدينة العين، وتوفير أفضل الخدمات ومعطيات الرفاهية كافة لأهل العين من مواطنين ومقيمين في كل أرجاء المدينة.

وقال المنعي إن تجاوب الأحياء السكنية كافة للمشاركة في بطولات «تحدي حفيت» خلال فترة وجيزة، يجسد روح الأسرة الواحدة التي ظلت سمة من سمات أهل العين، مشيراً إلى أن التعاون مع نادي العين في تنظيم البطولة، جاء انطلاقاً من الخبرات المتراكمة للنادي في تنظيم أفضل وأهم الأحداث الرياضية، واحترافية النادي العالية في مواكبة التطور، وارتباط اسمه بأعلى مؤشرات النجاح خلال مشاركاته المميزة على الصعيدين المحلي والخارجي.

من جانبه، أكد سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن «تحدي حفيت الرياضي» يعد حدثاً رياضياً بارزاً يجمع مختلف الأحياء السكنية بالمدينة ومؤسساتها الحكومية والخاصة، موضحاً أن المنافسات تنطلق في الخامس من رمضان وتستمر حتى الثامن عشر منه، وسط أجواء حماسية تعزز الروح الرياضية.

وأوضح أنه تم اعتماد أعلى المعايير التنظيمية لضمان تقديم تجربة رياضية متكاملة تلبي تطلعات المشاركين والجماهير، وذلك تحت إشراف بلدية العين ونادي العين الرياضي.

وأشار سالم راشد بن حضيرم الكتبي إلى أن «تحدي حفيت» يعتبر أكبر تجمع رياضي تشهده مدينة العين، حيث تستضيف ملاعب بلدية العين في مختلف الأحياء السكنية منافسات كرة القدم، فيما تقام بقية الألعاب في صالة الألعاب الرياضية الملحقة باستاد خليفة بن زايد، واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، أما المباراة النهائية وحفل التتويج، تقرر إقامتهما في استاد هزاع بن زايد، في احتفالية استثنائية تليق بحجم البطولة وأهدافها المجتمعية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنه يتنافس على لقب كرة القدم 36 فريقاً، بواقع 24 فريقاً من الأحياء السكنية، و12 فريقاً تمثل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تسع رياضات أخرى تشمل كرة الطائرة، وكرة السلة، والجوجيتسو، والجري، والدراجات الهوائية، والرماية، والبادل، والبلاي ستيشن، بالإضافة إلى 7 بطولات خاصة بأصحاب الهمم.

وفيما يتعلق بالجوائز، كشف سالم راشد بن حضيرم الكتبي، عن أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية بقيمة تجاوزت 2 مليون ونصف المليون درهم، تشمل مكافآت للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الرياضات، إلى جانب جوائز تقديرية لأفضل أداء فردي وجماعي.

وأشاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالدور المهم الذي اضطلع به الرعاة، وفي مقدمتهم الراعي الماسي «نايل وبن حرمل» (مجموعة نايل للمقاولات العامة)، إلى جانب دعم كل من مجلس أبوظبي الرياضي، وإمكان العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودائرة تنمية المجتمع، وصيدلية العين، والريس للمقاولات، ومجموعة برجيل القابضة، ومياه العين، وبرو إيفينتس، و247 سبورت، و«ضمان».

ويتنافس 36 فريقاً على لقب كرة القدم، خلال الفترة من الخامس وحتى الـ 16 من شهر رمضان المبارك، حيث قسمت القرعة فرق الأحياء السكنية لكرة القدم على 8 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى فرق مزيد، والطوية، ومساكن والظاهر، في حين تألفت فرق المجموعة الثانية من الخبيصي، ونعمة، والجيمي، والهيلي، والثالثة ضمت الوقن، وشعبية الدفاع، والبطين وشعبة الوطاه، وشملت المجموعة الرابعة فرق الهير، والمعترض، والمريال والجيعة، والخامسة مبزرة، والمرخانية، والجاهلي والمناصير، والمجموعة السادسة المويجعي، وزاخر، والكويتات والوثبة، أما المجموعة السابعة، فضمت فرق فلج هزاع، وعشارج، والقوع والفقع، والثامنة المسعودي، والعامرة، والقطارة والروضة الشرقية.

ووزعت القرعة فرق المؤسسات على مجموعتين، ضمت الأولى فرق نادي العين «أ»، والنادي المصري، وبلدية العين، وإثمار الدولية القابضة، ودائرة التنمية الاقتصادية وصيدلية العين، في حين ضمت المجموعة الثانية فرق نادي العين «ب»، وأغذية، والمستشفى التشيكي، وجامعة الإمارات، وكلية التقنية العليا والإقامة وشؤون الأجانب.

ويتنافس على لقب بطولة الكرة الطائرة 12 فريقاً، خلال الفترة من السادس وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري، وتم توزيع الفرق على ثلاث مجموعات، وتضم المجموعة الأولى الهير، وزاخر، والمريال والمسعودي، أما المجموعة الثانية فتضم الساد، وعالية، والعامرة والسلامات، وتتألف المجموعة الثالثة من القوع، والوقن، والظاهرة وبوكريه.

وتقرر أن تقام بطولة الرماية خلال الفترة من 11 ولغاية 19 مارس، على مستوى أربع فئات، الأولى للرجال بندقية «سكتون»، الثانية للسيدات بندقية «سكتون» والثالثة فئة الرجال والسيدات «مسدس 9 مم»، والرابعة للشباب من 18 لـ 30 سنة «شوزن سبورتنج».

وتقام بطولة البلاي ستيشن خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من مارس الجاري، ويبدأ التسجيل خلال الفترة من الرابع وحتى الخامس من الشهر الحالي.

وتقام بطولة كرة السلة خلال الفترة من السابع وحتى الـ 15 لفئة الرجال وتحت 18 سنة.

وينطلق سباق الدراجات الهوائية يوم السبت الموافق الثامن من الشهر الجاري لأربع فئات هي السيدات والرجال، إلى جانب فئة السيدات من المواطنات، وفئة الرجال من المواطنين.

ويضم سباق تحدي حفيت للجري والذي من المقرر أن ينطلق في يوم السبت، أربع فئات أيضاً: فئة العام للسيدات وفئة العام للرجال، بالإضافة إلى فئة السيدات من المواطنات، وفئة الرجال من المواطنين.

وتقرر انطلاق تحدي حفيت للجيوجيتسو في العاشر من الشهر الجاري، على صالة الألعاب الرياضية الملحقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة.



7 بطولات

تشرف مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تنظيم سبع بطولات هي سباعيات كرة القدم، والتصفيات المحلية لألعاب القوى جماعي، وسباق الدراجات اليدوية والهوائية، والتصفيات المحلية للبوتشيا - تحت 16 ومسابقات ألعاب القوى فردي وبطولة الرماية، ومن المقرر أن يستضيفها نادي العين لأصحاب الهمم خلال الفترة من الرابع وحتى الـ 20 من الشهر الجاري.