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تاريخ الوطن

تاريخ الوطن
5 مارس 2025 00:15

لقاء خير، في الشهر المبارك، جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، عنوانه روح الاتحاد، واستذكار المؤسسين الأوائل وتضحياتهم، ومرحلة التأسيس التاريخية، مجدداً العزم والإصرار فينا على التقدم في مسيرتنا الوطنية، مصطفين خلف قيادتنا الرشيدة التي تضع على رأس الأولويات توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج بدبي، التي استضافت هذا اللقاء المبارك، وتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شاهدٌ على تاريخ حافل بتضحيات الأوائل، وحكمتهم، وعزيمتهم، ورؤيتهم لبناء وطن أصبحت له الصدارة بين الأمم، لذلك أضحت موقعاً وطنياً ثالثاً، بجانب دار الاتحاد، وعرقوب السديرة، تخليداً لذكرى لقاءات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانه الحكام، رحمهم الله، والتي شكلت خطوة أساسية نحو قيام الاتحاد.
وطننا الأفضل، ونفخر بما يحققه كل عام من إنجازات، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، الحريصة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتأمين كل أسباب رفاه وسعادة المجتمع، وصاحبة المواقف الإنسانية النبيلة مع الشقيق والصديق، انطلاقاً من رسالتها في تعزيز التنمية، وسعيها لتعظيم أوجه الشراكة والتعاون عالمياً، وإبراز مهمتها في استشراف التحديات والحلول المستدامة، وتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

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