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الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
5 مارس 2025 17:26

أفاد الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أنه تم إبعاد البابا فرنسيس، الذي يكافح للتغلب على مرض الالتهاب الرئوي المزدوج منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عن جهاز التنفس الصناعي بعد استخدامه طوال الليل لمساعدته على التنفس.
وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس عاد لاستخدام جهاز التنفس الآلي غير الجراحي مجدداً في الليل بعد إبعاده عنه خلال نهار الثلاثاء، مما يؤكد الصعوبة المستمرة في التعافي من المرض الخطير.
وأوضح الفاتيكان أن البابا عاد منذ ذلك الحين لتلقي تدفق كبير من الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه.
وتم نقل البابا (88 عاماً) إلى مستشفى جيميلي في العاصمة الإيطالية روما، في 14 فبراير الماضي، مصاباً بعدوى تنفسية حادة تطلبت علاجاً مستمراً.

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المصدر: وكالات
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