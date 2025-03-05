الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تكشف تفاصيل مخالفات المرور المرصودة بالذكاء الاصطناعي

شرطة دبي تكشف تفاصيل مخالفات المرور المرصودة بالذكاء الاصطناعي
5 مارس 2025 19:30

كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن أنواع المُخالفات المرصودة باستخدام أنظمة الضبط التقني المروري «الرادارات»، والتي تعتمد في عملها على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها، ومدة حجز المركبات والنقاط السوداء، والهادفة إلى ضبط الطريق، وخفض الحوادث، وتعزيز السلامة المرورية.
  جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد عبد الله القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي.
 وقدمت الإدارة العامة للمرور، شرحاً حول المخالفات المرورية التي تضبطها أنظمة الضبط التقني المروري، ومنها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية، بما يزيد عن السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، مبلغ 1000 درهم، وأما تجاوز السرعة، بما يزيد على 40 كم/ ساعة مبلغ 700 درهم، وتجاوز السرعة على 30 كم/ ساعة مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، مبلغ 300 درهم.
أما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فغرامتها تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.
وتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.
 وتُقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق 400 درهم و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف 800 درهم و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن ما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.
 وفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية، فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.
  وتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.
وتُقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات مما يعوق حركتها 500 درهم.

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد للفضاء» يستعد لإطلاق «الاتحاد سات»
تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
المصدر: وام
شرطة دبي
دبي
الذكاء الاصطناعي
المخالفات المرورية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
علوم الدار
ضدنا بالفجيرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
اليوم 09:13
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©