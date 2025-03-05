شرطة دبي تكشف تفاصيل مخالفات المرور المرصودة بالذكاء الاصطناعي

كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن أنواع المُخالفات المرصودة باستخدام أنظمة الضبط التقني المروري «الرادارات»، والتي تعتمد في عملها على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها، ومدة حجز المركبات والنقاط السوداء، والهادفة إلى ضبط الطريق، وخفض الحوادث، وتعزيز السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد عبد الله القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، شرحاً حول المخالفات المرورية التي تضبطها أنظمة الضبط التقني المروري، ومنها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية، بما يزيد عن السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، مبلغ 1000 درهم، وأما تجاوز السرعة، بما يزيد على 40 كم/ ساعة مبلغ 700 درهم، وتجاوز السرعة على 30 كم/ ساعة مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، مبلغ 300 درهم.

أما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فغرامتها تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.

وتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.

وتُقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق 400 درهم و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف 800 درهم و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن ما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.

وفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية، فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.

وتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.

وتُقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات مما يعوق حركتها 500 درهم.