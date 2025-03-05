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ثوابت إماراتية

ثوابت إماراتية
6 مارس 2025 00:01

الإمارات تجدد التأكيد على ثوابتها بشأن القضية الفلسطينية، أمام القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة، انطلاقاً من موقفها التاريخي بعدم ادخار أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وصون حقوقهم، وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم، بالتوازي مع عملها مع الشركاء إقليمياً ودولياً، للتوصل إلى الحلول السياسية والسلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم السلام والتعايش، بدلاً من المواجهات والدمار.
الإمارات تؤكد رفضها جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وتدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة، 
في الوقت الذي لا ولن تدخر الدولة جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتسريع وصول المساعدات الإغاثية الضرورية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام.
الإمارات تدفع باتجاه إيجاد حل مستدام للصراع يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، ذلك أن الحلول المؤقتة سيكون مصيرها الفشل، كما تؤكد ضرورة ارتباط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم، وتؤمن بأهمية العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للأمن والاستقرار والازدهار.

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