بايرن ميونيخ يثق في «بديل» نوير



ميونيخ (د ب أ)



فريق بايرن ميونيخ، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، عن ثقته في حارس مرماه الشاب الجديد يوناس أوربيج، الذي من المقرر أن يتولى الدفاع عن عرين الفريق عوضاً عن الحارس المخضرم المصاب مانويل نوير، في المباريات الثلاث المقبلة على الأرجح.

وانضم أوربيج «21 عاماً لبايرن في يناير الماضي، قادماً من فريق كولون، حيث شارك للمرة الأولى عندما أصيب نوير بتمزق في ألياف عضلة ربلة الساق في وقت مبكر من الشوط الثاني من فوز بايرن 3- صفر على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن عن أوربيج، حيث قال إنه سيحرس مرمى الفريق السبت في اللقاء أمام بوخوم بالدوري الألماني، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضا أن يلعب الأسبوع المقبل ضد ليفركوزن في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، وكذلك أمام يونيون برلين في «البوندسليجا».

وربما يكون نوير جاهزاً مرة أخرى لحراسة مرمى بايرن، بعد فترة التوقف الدولي القادمة، عندما يستأنف الفريق مبارياته في 29 مارس الجاري ضد سانت باولي في الدوري الألماني.

وقال كومباني: «لا أريد أن أضع أي ضغوط كبيرة على يوناس، لقد قام بكل شيء بشكل صحيح حتى الآن في التدريبات وفي المباريات، وهذا من شأنه أن يمنحه الثقة».

وأضاف المدرب البلجيكي: «نثق فيه في المباريات القادمة، فهو قادر على التعامل مع أمور مثل التدريبات. وإذا لم يكن كذلك، فلا داعي للتوتر، فهو موهوب ونثق في قدراته».

وشدد كومباني بالقول: «يجب على الجميع أن يبدأوا من مكان ما، وخاصة عندما يكون لديك لاعبين من ذوي الكفاءة العالية حولك، فإنك تثق في أن الناس سيساعدونك دائماً، بالنسبة لي، فإن الضغط يقع دائماً على اللاعبين ذوي الخبرة، وليس أولئك الذين يأتون حديثاً».

وتتضمن قائمة بايرن حارسين آخرين بخلاف نوير وأوربيج، وهما سفين أولرايش ودانييل بيريتز، الذي قال كومباني إنه لم يكن جاهزاً تماماً بعد في أعقاب الإصابة التي تعرض لها، علما بأن الثنائي قائما بتعويض غياب نوير في وقت سابق.

وكشف كومباني أن ألكسندر بافلوفيتش لا يزال غير متاح بسبب المرض، مشيراً إلى أنه سيدير الفريق ضد بوخوم، صاحب المركز الثالث من القاع، من دون التقليل من شأن الخصم. وتابع: «نريد أن نكون في حالة جيدة في كل مباراة، إنه ليس خياراً، بل ضرورة يجب استخدامها طوال اليوم، الأمر يتعلق بالتناوب والنضارة».

واختتم كومباني تصريحاته قائلاً: «باعتبارك نادياً كبيراً، فإنه يتعين عليك أن تلعب مثل النادي الكبير منذ البداية، لقد أظهرت ذلك ليس فقط من حيث الجودة، ولكن أيضاً من حيث المظهر، لا ينبغي أن يكون التركيز مختلفا عن يوم الأربعاء الماضي».