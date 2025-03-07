المرأة رائدة

الإماراتية في الريادة، تتويجاً لعقود من الإنجازات بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي فتحت الآفاق أمام المرأة للتميز، وعززت حضورها في المواقع المهمّة ومساهمتها في صنع القرار، كما منحت المرأة كل الإمكانات للعطاء في مختلف المجالات.

اهتمام الإمارات بالمرأة لم يقتصر على الإطار الوطني، بل تعداه لإطلاق مبادرات إقليمية وعالمية شملت شرائح واسعة من النساء في مجتمعات مختلفة، من خلال توجيه المساعدات التنموية وخدمتها لتقدم المرأة وتطورها، إلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة في المحافل الدولية والأممية، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة كمساهمٍ في تقدم الأوطان، وأساسٍ في ازدهار المجتمعات.

في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ8 من مارس، تبرز الإمارات في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية كداعم وممكّن للمرأة، من خلال إعداد التشريعات الرائدة، وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانتها شريكاً رئيساً في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، إضافة إلى الحرص على بناء أسر مترابطة متماسكة ومعززة لدور المرأة في المجتمع، مع ضمان مشاركة المرأة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة.