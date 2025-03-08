مودرن سبورت يطلب إيقاف حكم مباراته أمام الزمالك



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي مودرن سبورت تقديم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه مع الزمالك التي انتهت بخسارته 1-2، ضمن دور الـ16 لكأس مصر.

وقال مودرن سبورت، في بيان عبر مركزه الإعلامي، إنه يدين ما شهدته مباراة فريق كرة القدم الأول مع الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر.

وقال إنه «اتخذ الإجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة المصري، بشأن شكوى الحكم عبدالعزيز السيد، حكم اللقاء، بسبب الأخطاء الفادحة التي أسهمت في خسارة مودرن سبورت 2-1».

وأضاف أنه يرفض بشكل كامل «الأخطاء التحكيمية الكبرى التي شهدتها المباراة، وكذلك إقامة المباراة من دون تقنية الفيديو، رغم إقامة مباراة أخرى في نفس البطولة بالتقنية ذاتها». وطالب مودرن سبورت اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتخاذ بالإجراءات اللازمة، لحفظ حقوق الأندية، وعلى رأسها مودرن سبورت من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تسببت في خسارة النادي العديد من مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2024، كما طلب نادي مودرن سبورت إيقاف الحكم عبدالعزيز السيد، والتريث في اختيار حكام ذوي كفاءة دولية للفترة المقبلة، نظراً لأهميتها الشديدة.