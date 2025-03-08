بنزيمة ورونالدو.. «الصراع الخاص»!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت «الجولة 24» من بطولة الدوري السعودي، تسجيل أرقام قياسية عدة لعدد من اللاعبين هذا الموسم، حيث استمرت الإثارة في صراع الصدارة بجدول الترتيب، وبعد صناعته لهدف الاتحاد أمام القادسية، أصبح الفرنسي كريم بنزيمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري هذا الموسم بـ 24 مساهمة، بواقع تسجيل 16 هدفاً، و8 أهداف صناعة، كما واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر تصدره قائمة الهدافين برصيد 18 هدفاً، وبفارق هدفين عن مطارديه كريم بنزيمة، ماركوس ليوناردو وإيفان توني الذين فشلوا في التسجيل خلال هذه الجولة.

وبهدفه أمام الشباب، وصل رونالدو للهدف رقم 463 في مسيرته، بعد بلوغه سن الثلاثين، وهو الرصيد ذاته من الأهداف التي سجلها قبل بلوغه سن الثلاثين، كما امتلك رونالدو أهدافاً في مرمى الشاب برصيد 6 أهداف أكثر من عدد المباريات التي شارك فيها أمامها بـ 5 مواجهات، كما أصبح لاعب الخليج عبدالله آل سالم أول لاعب سعودي يتمكن من الوصول للهدف رقم عشرة هذا الموسم في دوري للمحترفين، بعد هدفه في أهلي جدة.

وفي لقاء الهلال والفيحاء، دخل سالم الدوسري قائد الهلال التاريخ من أوسع أبوابه بعدما صنع هدف في فوز فريقه بهدفين، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري منذ بداية دوري المحترفين صناعة للأهداف بـ 53 صناعة «أسيست».

وبعد عودته من إصابة استمرت لأكثر من شهر، نجح ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في تسجيل هدف ليصل إلى الهدف رقم 41 مع الهلال في مسابقة الدوري في 42 لقاءً منذ انضمامه، كما حقق رياض محرز الذي يعتبر الأكثر صناعة للفرص في الدوري هذا الموسم رقماً سلبياً، بعدما فشل في المساهمة بأي هدف في آخر 5 مباريات بالدوري.