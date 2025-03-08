موقف الإمارات تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، راسخ وثابت، انطلاقاً من مساندتها التامة للشعب السوري الشقيق، وسعيه المشروع لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، لجميع أفراده بمختلف أطيافه. في هذا السياق، تمثل الإدانة التي أصدرتها الإمارات بحق الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة ضد القوات الأمنية في سوريا، إدانة لكل ما يستهدف زعزعة حاضر ومستقبل الدولة والشعب في البلاد، مهما كانت الدوافع والأسباب. فالإمارات تؤكد، دائماً، رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي، وقوفاً مع الشرعية، ومن أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب فيها ولا تطرف ولا إقصاء. وأشد ما تحتاجه سوريا الآن تحصين السلم الأهلي في مواجهة أي مخططات تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية، وإثارة النعرات، وزعزعة الأمن، وتهديد طموحات البلاد صوب التعافي وإعادة البناء والإعمار بسواعد كل أبنائها، لتجاوز التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية.. فأمن سوريا واستقرارها، ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.