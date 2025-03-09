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ينجو بأعجوبة بعدما صدمه قطار شحن

لحظة سقوط الشاب بعد أن صدمه القطار
9 مارس 2025 19:34

نجا رجل بأعجوبة بعدما صدمه قطار شحن وهو نائم إلى جانب السكة الحديد في ليما عاصمة بيرو، على ما ذكرت السلطات المحلية.
وقال الجنرال خافيير أفالوس المسؤول الأمني إن "القطار دهسه، وبمعجزة لم يقتله". وأضاف أفالوس "يبدو أنه كان مخمورا، ونام إلى جانب السكة ولم يشعر بأن القطار آت".
كان قطار الشحن "أندينا اس ايه سي" متجها إلى منطقة الأنديز في البيرو عندما صدم خوان كارلوس تيلو (28 سنة) الذي كان مستلقيا إلى جانب السكة. وتوقف القطار بعد ثوانٍ.

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وأظهرت مشاهد، التقطتها كاميرات المراقبة ونشرتها البلدية، لحظة صدم القاطرة الحمراء الشاب، وقذفه بضعة أمتار.
ثم يظهر الشاب وهو ينهض ثم يسقط قبل أن يعاود النهوض وكأنه مذهول بجوار السكة، قبل أن يسير وسط ظلام دامس، إلى أن اقترب منه عناصر الأجهزة الأمنية وهو يوجّهون نحوه مصباحا.
وقال أفالوس إن الشاب أصيب بجروح طفيفة في ذراعه اليسرى.

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