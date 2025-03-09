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أتالانتا يكتسح يوفنتوس بـ«رباعية»

أتالانتا يكتسح يوفنتوس بـ«رباعية»
10 مارس 2025 02:02

روما (د ب أ)

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اكتسح أتالانتا مضيفه يوفنتوس 4 - صفر، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم أتالانتا في الدقيقة 29 عن طريق ماتيو ريتيجي من ضربة جزاء، وأضاف زميله مارتن دي رون الهدف الثاني في الدقيقة 46 .
وفي الدقيقة 66 سجل ديفيد زاباكوستا الهدف الثالث لأتالانتا، فيما أكمل أديمولا لوكمان الرباعية لأتالانتا في الدقيقة 77 . ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر إنتر ميلان، ونقطتين فقط خلف نابولي صاحب المركز الثاني.

الدوري الإيطالي
أتالانتا
يوفنتوس
إنتر ميلان
نابولي
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