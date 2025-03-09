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اقتصاد المستقبل

اقتصاد المستقبل
10 مارس 2025 00:15

نمو اقتصاد الإمارات للأنشطة غير النفطية، بما فيها التجارة الرقمية، يعكس قوة الأداء، والكفاءة، والمنافسة، المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة لبناء منظومة اقتصادية وطنية قائمة على التنويع، والانفتاح، وتبني سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وإعداد تشريعات متقدمة، وإقامة بنية تحتية متطورة، إضافة إلى بناء الشراكات، ومد جسور التعاون مع العالم.
تسارع دائم في أرقام النمو، يعكس مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، بقدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، والحفاظ على مستويات الانتعاش في السوق المحلي بمختلف قطاعات الاستثمار والسياحة والعقارات والصناعة وغيرها، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الأداء المالي والمصرفي، وتصاعد وتيرة النمو في القطاع الخاص، واستمرار الطلب القوي على الاستثمار جراء تهيئة أفضل بيئة للأعمال قائمة على التميز والابتكار.
تصاعد مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي يجسد عمق رؤية القيادة الرشيدة، ونجاعة النهج الحكومي في استشراف التحديات، ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية، كما يبرز كفاءة القطاعات الوطنية من خلال العمل بانسجام وتناغم وروح الفريق الواحد، ويؤكد مضينا بثقة نحو هدف المستقبل، عبر تبني سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، ليكون اقتصادنا الوطني الأقوى والأنشط في العالم بحلول المئوية.

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