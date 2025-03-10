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أموريم: أشعر في الشوارع بأن «اليونايتد» لن يموت!

أموريم: أشعر في الشوارع بأن «اليونايتد» لن يموت!
10 مارس 2025 10:48

 
مانشستر (رويترز)

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قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إن جماهير النادي تستحق الأفضل، بعد تعادل الفريق 1-1 مع أرسنال، بعدما بدأ اليوم باحتجاج آلاف عدة من المشجعين خارج «أولد ترافورد».
ونظم المشجعون، الذين كان معظمهم يرتدي ملابس سوداء، احتجاجاً ضد ملاك النادي الذين يتعرضون لانتقادات، بسبب الأداء السيئ للفريق على أرض الملعب، إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر ومشاكل أخرى.
وهتف المشجعون، ورفعوا لافتات كتب على إحداها: «نحب يونايتد، نكره عائلة جليزر» في إشارة إلى مالكي «اليونايتد».
وجاء الاحتجاج، بمناسبة مرور عام على إبرام الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة طال انتظارها لشراء حصة 25 في المئة من أسهم النادي.
وقال أموريم بعد المباراة: «هذا النادي لن يموت أبداً، هذا واضح، تشعر بذلك في الشوارع، هذه صناعة ضخمة، وربما يشعر جميع المشجعين في هذه البطولة أحياناً أنه من الصعب الذهاب إلى المباريات، ودفع ثمن التذاكر، نريد أن نبذل الكثير من الجهد أمامهم، في المستقبل، لن نلعب بهذه الطريقة».
وقال أموريم قبل انطلاق المباراة: إنه يأمل أن «يحول فريقه غضب الجماهير لطاقة كبيرة في الملعب».
لكن المدرب أبدى خيبة أمله بعد التعادل، خاصة في الشوط الأول، عندما كان اليونايتد تحت الضغط، ودافع بأعداد كبيرة.
وقال: «لست راضياً عن الطريقة التي دافعنا بها، وتركنا مساحات للمنافس، وفرطنا في الكرة، لكن الروح التي ظهر بها الفريق والالتزام بالخطة والتكاتف، كانت من الأمور الجيدة. هذا مثال للمستقبل، شعرنا بإحباط جماهيرنا في الشوط الأول».
وسُئل أموريم عن سبب قدرة فريقه، الذي هزم مانشستر سيتي 2-1 في ديسمبر، وتعادل مع ليفربول متصدر الدوري 2-2 في يناير، على اللعب بشكل جيد ضد أبرز الفرق، وقال المدرب البرتغالي: «لا أدري، ربما يكون من المقبول في مثل هذه المباريات اللعب باستبسال دفاعي وغلق المساحات، وهذا من شأنه أن يساعدنا كثيراً، في مواجهة الفرق الأخرى، يتعين علينا أن نضغط بقوة هجومياً، ولهذا السبب فإن الأمر صعب هنا، في بعض الأحيان يتعين عليك الضغط بقوة، وهذا أمر أكثر صعوبة، وفي بعض الأحيان لا تتوفر قدرات اللاعبين للقيام بذلك».
وسجل قائد يونايتد برونو فرنانديز هدف الفريق الوحيد من ركلة حرة مباشرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، وقال أموريم: «أعتقد أن فرنانديز يتحسن طوال الوقت، في بعض الأحيان قد يظهر بعض الإحباط في بعض اللحظات، أتفهم ذلك لأنه يريد الفوز، لكنه جاهز دائماً، ودائماً ما يكون حاضراً للعب في مراكز مختلفة عندما نحتاج إليه، وفي بعض الأحيان يكون حاضراً دائماً لتسجيل هدف، أو ركلة حرة أو تمريرة حاسمة، إنه مثال جيد جداً للاعبين الآخرين».

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مانشستر يونايتد
أرسنال
روبن أموريم
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