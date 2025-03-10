النصر يُحلّق بـ25 ميدالية في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



هيمن النصر على ألقاب فئات المواطنين للزوجي والفردي والمختلط، في بطولة الريشة الطائرة، التي أُقيمت ضمن فعاليات «النسخة 12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتوّج الفائزين نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وحسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعبدالمنعم أمين شمس الدين، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية أحد الشركاء الداعمين للدورة.

وحصد النصر 25 ميدالية في مختلف الفئات، وفي فئة فردي الفتيات تحت 15 سنة، فازت لاعبات النصر حياة خليفة عبدالرحمن ودانة أحمد، ولجين أبوسالم بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما حلّت شيخة سالم العامري «نادي أبوظبي» في المركز الرابع، وفي فئة فردي الفتيان تحت 15 سنة، فاز لاعبو النصر مايد طارق وسلطان الحامد ومحمد العلي وحمدان طارق بالمراكز الأربعة الأولى

وفي فئة الزوجي المختلط، فاز لاعبو النصر عبدالعزيز محمد يحيى وغدير الظاهري بالمركز الأول، وتبعهما عبدالرحمن فؤاد عيون ومريم الحامد «المركز الثاني»، ومحمد علي العلي وحياة خليفة عبدالرحمن في «المركز الثالث»، وحلّ فارس البستكي ومهرة البستكي في المركز الرابع، وفي فئة الزوجي للسيدات، فازت لاعبات النصر فطيم محمد الظهوري وفرح إبراهيم الحجي بالمركز الأول، وسميرة البلوشي ومريم الحامد في المركز الثاني، ولجين أبو سالم ودانة أحمد في المركز الثالث، وجاءت هند عبدالله ومريم البلوشي في المركز الرابع.

وفي فئة الزوجي للرجال، فاز ناصر ميرزا الصايغ ومحمد علي فلمرزي من النصر بالمركز الأول، وتبعهما سلطان الحامل ومايد طارق «النصر» في المركز الثاني، فيما حلّ محمد سالم محمد العامري وسند ناصر حسن عمر بن عمرو «نادي أبوظبي لتنس الريشة» في المركز الثالث، وجاء حسن العلي وراشد طارق «النصر» في المركز الرابع، وفي فئة فردي السيدات فازت لاعبات النصر غدير الظاهري بالمركز الأول، وتبعتها فرح إبراهيم الحجي، وفطيم محمد الظهوري، وهند الهلالي، وفي فئة فردي الرجال فاز لاعبو النصر عبدالعزيز محمد يحيى، ومحمد علي فلمرزي، وناصر ميرزا الصايغ بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الوطنيين، وأيضاً من مختلف الجنسيات والأعمار في الفئات المفتوحة.

وقالت: «فخورون بأن نكون جزءاً من دورة ند الشبا الرياضية، والتي تعد حدثاً رياضياً ومجتمعياً، ومنصة رائدة لتحفيز الحراك الرياضي بين جميع فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي مشاركة الاتحاد بالبطولة، في إطار مبادرة «الطريق إلى لوس أنجلوس 2028» التي أطلقها اتحاد الريشة الطائرة، بهدف إعداد وتطوير لاعبي الريشة الطائرة الإماراتيين من ذوي الإمكانات الأولمبية، وتأهيل عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

على صعيد آخر، تنطلق اليوم بطولة شد الحبل في الملعب الرملي بمجمع ند الشبا الرياضي، حيث تبدأ منافسات فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين والفئة المجتمعية.