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مقتل 3 أشخاص جراء تصادم شاحنة صهريج للوقود مع ترام في ألمانيا

مقتل 3 أشخاص جراء تصادم شاحنة صهريج للوقود مع ترام في ألمانيا
12 مارس 2025 00:43

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى حادث تصادم صهريج وقود مع ترام في بلدة أوبشتات-فاير الواقعة شمال مدينة كارلسروه إلى ثلاثة أشخاص.
وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن شخصين كانا في عداد المفقودين، ويعتقد أنهما كانا داخل الترام أثناء وقوع الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة: "عملية تحديد هوية القتلى الثلاثة لا تزال جارية بسبب خطورة الإصابات".
 ووفقاً للمعلومات الأولية، وقع الحادث في وقت مبكر من بعد الظهر عند معبر سكة حديد غير مزود بحواجز، وأدى حادث التصادم إلى اندلاع النيران في كل من شاحنة الصهريج والترام.
وكانت الشاحنة محملة بزيت التدفئة. وفي وقت سابق من المساء، ذكرت الشرطة أنه "وفقاً للمعطيات المتاحة، كان هناك ما لا يقل عن عشرة ركاب داخل القطار لحظة الاصطدام".
 

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المصدر: د ب أ
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