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الابتكار الترفيهي

الابتكار الترفيهي
12 مارس 2025 00:15

أبوظبي تعيد تعريف مستقبل الترفيه، من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة، ترسخ مكانة الإمارة في مجال الابتكار الترفيهي، بشكل يحتفي بالتراث المحلي، ويرتقي بمستوى التجارب الفنية الغامرة، بمعايير جديدة وتصور فني مختلف عالمياً، خاصة في ظل التطورات والتقنيات التي دخلت بقوة إلى هذا المجال الحيوي، إلى جانب الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه.
الشراكة الاستراتيجية التي شهد إطلاقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركتي «نوفا سكاي ستوريز» و«أنالوج»، تنتقل بالعروض البصرية إلى حدود فنية وإبداعية جديدة؛ حيث توفر تجارب تدمج بين إرث الإمارة العريق وتراثها الثقافي الأصيل، وتروي قصصاً تجمع بين الثقافة والابتكار والفن والتكنولوجيا.
شراكة توظف 10 آلاف طائرة «درون» في عروض تُزيِّن سماء أبوظبي ومعالمها الأيقونية، من خلال المزج بين التقاليد وتكنولوجيا الجيل التالي، لتشكل أحد أهم العناصر في أجندة أبوظبي الثقافية والترفيهية، ومحطة جذب للسياحة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى أهميتها في استقطاب الفنون العالمية، وإشراك أفراد المجتمع، وتوفير منصات إبداعية وجمالية فنية للجمهور لإبراز عاصمتنا ثقافياً على المستوى العالمي.

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