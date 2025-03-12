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الرياضة

8 فرق في بطولة «مارينا الفجيرة» الرمضانية

8 فرق في بطولة «مارينا الفجيرة» الرمضانية
12 مارس 2025 16:52

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

 

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تنطلق، اليوم، بطولة مارينا الفجيرة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 8 فرق تتنافس حتى 22 مارس الجاري.
وتقام المباريات على ملاعب النادي في أجواء رمضانية متميزة، حيث تسعى الفرق المشاركة إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة على اللقب، وتتميز البطولة بفعاليات مصاحبة تشمل أنشطة بحرية وترفيهية، مما يضفي أجواءً رائعة للجماهير والمشاركين.
وتأتي البطولة في إطار جهود النادي لتعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل.

 

الإمارات
الفجيرة
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
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