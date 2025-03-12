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سالم الدوسري يتصدر «الأرقام القياسية» في آسيا

سالم الدوسري يتصدر «الأرقام القياسية» في آسيا
12 مارس 2025 21:35

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أسدل الستار على مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد نجاح الثنائي السعودي الهلال وأهلي جدة، لينضم الفريقان إلى النصر في التأهل إلى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوز كل منهما على باختاكور والريان، حيث اكتسح الهلال ضيفه باختاكور برباعية، بعد تأخره في الذهاب بهدف، بينما كرر الأهلي فوزه على الريان بهدفين، ويتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.
وشهدت المباريات دخول سالم الدوسري قائد الهلال تاريخ البطولة، بعدما أصبح أكثر لاعب يملك عدد مساهمات في تاريخ المسابقة بـ52 مساهمة، ويفصل الدوسري هدف ليكون أكثر لاعب سعودي يسجل أهداف في دوري أبطال آسيا، حيث يملك 31 هدفاً خلف ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق.
وإجمالاً، أسهم سالم الدوسري بخمس أهداف في آخر 5 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، كما رفع رصيده التهديفي في النسخة الحالية من البطولة إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة الهدافين، كما أنها أعلى حصيلة تهديفية له في المسابقة خلال موسم. 

السعودية
دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال السعودي
الأهلي
النصر
سالم الدوسري
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