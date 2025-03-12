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الرياضة

رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراتي الصين واليابان في تصفيات كأس العالم

رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراتي الصين واليابان في تصفيات كأس العالم
12 مارس 2025 22:43

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة المنتخب «الأخضر»، استعداداً لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني في 20 مارس الجاري على ملعب (الأول بارك)، فيما يحل ضيفاً على منتخب اليابان بعدها بخمسة أيام على استاد سايتاما 2002. وضمت قائمة منتخب السعودية 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، نواف العقيدي، حامد يوسف، مشاري سنيور، حسن كادش، جهاد ذكري، سعد آل موسى، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، عبدالله الحمدان، أيمن يحيى، مهند آل سعد، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.
ويقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة الرياض، بدءاً من يوم الأحد المقبل. يشار أن منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 6 لقاءات.

السعودية
تصفيات كأس العالم
هيرفي رينارد
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