أرسنال إلى «الثمانية الكبار» في «أبطال أوروبا»



لندن (رويترز)



تأهل أرسنال إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه بنتيجة إجمالية 9-3 على أيندهوفن الهولندي، إذ تعادل الفريقان 2-2 في مباراة إياب دور 16.

وكان أرسنال ضمن التأهل بشكل كبير، بعد فوزه المذهل 7-1 على أيندهوفن في عقر داره الأسبوع الماضي، وعندما سجل أولكسندر زينتشينكو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الخامسة من مباراة الإياب، أثيرت مخاوف أيندهوفن من تلقي هزيمة ثقيلة أخرى.

لكن أيندهوفن أدرك التعادل بهدف سجله إيفان بريشيتش بتسديدة رائعة في الدقيقة 18 ليمنح الآلاف من مشجعي الفريق المتحمسين شيئاً للاحتفال به.

وتقدم أرسنال مجدداً قبل نهاية الشوط الأول بهدف أحرزه ديكلان رايس، إثر عرضية من رحيم سترلينج، لكن أيندهوفن جنى ثمار تحسنه الواضح، وأدرك التعادل في الدقيقة 70 بهدف للاعب صهيب الدريوش.