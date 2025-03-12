الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أرسنال إلى «الثمانية الكبار» في «أبطال أوروبا»

أرسنال إلى «الثمانية الكبار» في «أبطال أوروبا»
13 مارس 2025 02:10

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
أرتيتا: أرسنال حقق المهم والأهم «الخطوة التالية» في دوري الأبطال
مدرب ريال مدريد: طلبت من اللاعبين عدم تعقيد المباراة


تأهل أرسنال إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه بنتيجة إجمالية 9-3 على أيندهوفن الهولندي، إذ تعادل الفريقان 2-2 في مباراة إياب دور 16.
وكان أرسنال ضمن التأهل بشكل كبير، بعد فوزه المذهل 7-1 على أيندهوفن في عقر داره الأسبوع الماضي، وعندما سجل أولكسندر زينتشينكو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الخامسة من مباراة الإياب، أثيرت مخاوف أيندهوفن من تلقي هزيمة ثقيلة أخرى.
لكن أيندهوفن أدرك التعادل بهدف سجله إيفان بريشيتش بتسديدة رائعة في الدقيقة 18 ليمنح الآلاف من مشجعي الفريق المتحمسين شيئاً للاحتفال به.
وتقدم أرسنال مجدداً قبل نهاية الشوط الأول بهدف أحرزه ديكلان رايس، إثر عرضية من رحيم سترلينج، لكن أيندهوفن جنى ثمار تحسنه الواضح، وأدرك التعادل في الدقيقة 70 بهدف للاعب صهيب الدريوش.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
أيندهوفن
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
الرياضة
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
اليوم 15:30
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©