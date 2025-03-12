الإمارات تؤكد دوماً موقفها الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، إضافة إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بأطيافه كافة من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب ولا إقصاء فيها، كما تعمل إقليمياً ودولياً على تعزيز جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الشقيق في الأمن والاستقرار المستدامين، والازدهار والتنمية.

الإمارات ترحب بكل خطوة تساعد الشعب السوري على تخطي الأوضاع الصعبة؛ في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب في أمن وسلام وانسجام، ومنها الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً بهدف دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، لما لمثل هذه المساعي من أثر في تعزيز أوجه الوحدة الوطنية، وانعكاس على الاستقرار والسلام في المنطقة.

التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها، ضرورة قصوى؛ لكونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها؛ لذلك فإن الجميع يتطلع

إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا ركيزة للاستقرار في المنطقة.