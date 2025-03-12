الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بناء سوريا

بناء سوريا
13 مارس 2025 00:15

الإمارات تؤكد دوماً موقفها الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، إضافة إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بأطيافه كافة من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب ولا إقصاء فيها، كما تعمل إقليمياً ودولياً على تعزيز جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الشقيق في الأمن والاستقرار المستدامين، والازدهار والتنمية.
الإمارات ترحب بكل خطوة تساعد الشعب السوري على تخطي الأوضاع الصعبة؛ في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب في أمن وسلام وانسجام، ومنها الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً بهدف دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، لما لمثل هذه المساعي من أثر في تعزيز أوجه الوحدة الوطنية، وانعكاس على الاستقرار والسلام في المنطقة.
التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها، ضرورة قصوى؛ لكونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها؛ لذلك فإن الجميع يتطلع
إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا ركيزة للاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا
بني ياس يتصدر كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو
سوريا
الإمارات
الإرهاب
التطرف
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
الرياضة
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
اليوم 15:30
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©