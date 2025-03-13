أتلتيكو يفتح النار على حكم لقاء ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)



فتح دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، النار على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة فريقه ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موضحاً أن قيام جوليان ألفاريز بلمس الكرة مرتين خلال تنفيذه ركلة الترجيح الملغية، أمر غير واضح على الإطلاق.

واستشاط سيميوني غضباً خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة، وفي حديثه لممثلي وسائل الإعلام، وقال: «أي شخص هنا رأي أن جوليان لمس الكرة مرتين في ركلة الترجيح فليرفع يده الآن».

وأضاف: «لم أشاهد من قبل تقنية الفيديو تطلب مراجعة ركلة جزاء في كلات الترجيح».

وقال: «يغادر الجمهور متألمين، إلا أنهم يعلمون أن الفريق قدم كل ما لديه، سيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية في جميع أوقاتها، وكانت لدينا فرص لزيادة النتيجة، لكن غابت عنا الدقة، ولن أتحدث عن الحظ، سأتحدث دائماً عن شعوري بالفخر بالفريق، وكيف نواصل المنافسة دائماً».