وستهام يرفض تحديد موعد عودة لاعب «الحادث المروع»!



لندن (د ب أ)



رفض جراهام بوتر، مدرب وستهام يونايتد، تحديد موعد عودة ميكائيل أنطونيو، لاعب الفريق، إلى المستطيل الأخضر.

وحظي أنطونيو باستقبال حار عند تقديمه على أرض الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين الماضي، قبل خسارة وستهام صفر-1 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، حيث كان هذا هو الظهور الجماهيري الأول له بعد 3 أشهر من تعرضه لحادث سير مروع.

وتم نقل أنطونيو إلى المستشفى في 7 ديسمبر الماضي، بعد اصطدام سيارته بشجرة، وقام رجال الإطفاء بإخراجه، حيث أصيب بكسر في ساقه تطلب خضوعه لجراحة.

عند سؤاله عما إذا كان أنطونيو «34 عاماً سيعود لقيادة خط الهجوم قبل نهاية الموسم الحالي، قال بوتر في مؤتمر صحفي، قبل لقاء الفريق مع مضيفه إيفرتون، السبت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «أعتقد أنه من السابق لأوانه الجزم بذلك».

أضاف بوتر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لا أرغب في تحديد موعد نهائي ووضعه تحت الضغط، ومن الرائع وجوده هنا، ومن الجيد للغاية أنه يحرز هذا التقدم، وعلينا مواصلة دعمه، الأمر يعتمد على كل يوم، أسبوعا بعد أسبوع، ثم سنرى».

يذكر أن وستهام يحتل المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 28 لقاء، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط قبل خوض مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة.