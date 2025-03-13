الإمارات من الدول الأسرع استجابة في المجال الإنساني للأزمات والكوارث في مختلف بقاع العالم، حيث كانت من أوّل المبادرين بتقديم المساعدات للشعب اللبناني الشقيق من خلال إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ضمن سعي الدولة للتخفيف على المتضررين من المدنيين، وتحديداً الأسر والفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال، واحتواء التداعيات الإنسانية الناتجة عن الحرب.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد التأكيد خلال استقباله وفداً من الداعمين والمنظمين لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، على حرص الإمارات على الوقوف مع الشقيق والصديق، ومساعدة كل محتاج في أي مكان من العالم، ذلك أن الإمارات عنوان للعطاء؛ انطلاقاً من نهج إنساني راسخ، وإرث تاريخي، وقيمي، واجتماعي أصيل.

في كل حملة تطلقها الإمارات وقيادتها الرشيدة للوقوف مع الشعوب، فإن التجاوب الواسع، يعكس مستوى التضامن الإنساني للمجتمع الإماراتي مع الجميع، دون تمييز أو تفرقة، كما يجسد التزام الدولة الإنساني والأخلاقي تجاه شعوب العالم المتضررة في مناطق النزاعات والكوارث، وسعيها الدائم إلى أهمية إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.