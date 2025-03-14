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شفيونتيك تقترب من «الثلاثية القياسية» في إنديان ويلز

شفيونتيك تقترب من «الثلاثية القياسية» في إنديان ويلز
14 مارس 2025 11:04


إنديان ويلز (أ ف ب)

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تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، وحاملة اللقب إلى نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية الألف نقطة في التنس، بفوزها على الصينية كينوين جينج التاسعة 6-3 و6-3 في الدور ربع النهائي.
وتُواجه النجمة البولندية في الدور نصف النهائي الفائزة بين ابنة الـ 17 عاما الروسية ميرا أندرييفا (11) والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (23).
وقالت شفيونتيك: «كانت مباراة غريبة مع كل هذه التوقفات وكل شيء، لكنني أردت أن أكون هادئة ومركزة حقاً، وأنا سعيدة أنني فعلت ذلك».
وتابعت: «في أواخر المباراة، كانت الرياح قوية، وهو أمر جعل الأمور صعبة للغاية. عندما تتبدل الظروف خلال المباراة، عليك أن تتأقلم سريعاً، وهذا ليس بأمر سهل».
وهيمنت شفيونتيك، بطلة نسختي 2022 و2024، والساعية كي تصبح أول لاعبة تحرز لقب هذه الدورة ثلاث مرات، على اللقاء منذ البداية، وتقدمت 5-1 قبل أن تقوم جينج بردة فعل متأخرة، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر في المجموعة الثانية.
وتوقفت المباراة لدقائق عدة بسبب الأمطار الغزيرة، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البولندية التي حافظت على صلابتها ودقتها، مقارنة بمنافستها التي ارتكبت العديد من الأخطاء.
ولم يسبق للبطلة الأولمبية جينج أن تمكنت من الفوز على شفيونتيك سوى مرة واحدة في سبع مواجهات بينهما، وكان ذلك في الدور نصف النهائي من الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي.
وتابعت شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً سابقاً، أداءها المثالي في الفترة الأخيرة، حيث خسرت 12 شوطاً فقط في أربع مباريات، كما أنها لم تخسر أي مجموعة في إنديان ويلز منذ خروجها من نصف نهائي الدورة عام 2023، محققة 20 مجموعة متتالية.

التنس
أميركا
اتحاد التنس
إنديان ويلز
إيجا شفيونتيك
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