اتحاد الجولف يحتفي بأبطال الخليج



أبوظبي (الاتحاد)



احتفى اتحاد الجولف بأبطال المنتخب بعد الإنجاز التاريخي في البطولة الخليجية التي استضافتها السعودية، خلال الاحتفالية التي أقامها اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد في منطقة الباهية بالعاصمة أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أولياء الأمور، إلى جانب نخبة من اللاعبين واللاعبات.

شهدت الأمسية أجواءً احتفالية عكست روح الأسرة الواحدة، حيث اجتمع الحضور على مائدة إفطار رمضانية، احتفاءً بالإنجاز غير مسبوق للجولف الإماراتي، بعد أن سطر لاعبو المنتخب أسماءهم في سجل البطولات الخليجية بأحرف من ذهب.

وجاء التكريم تتويجاً للمستوى الاستثنائي الذي قدمه نجوم المنتخب، بقيادة البطل أحمد سكيك، الذي حقق الميدالية الذهبية، بعد تسجيله أدنى نتيجة في تاريخ بطولات مجلس التعاون الخليجي للجولف، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل (-18)، وتم تكريم زملائه في المنتخب وسام مولاني، وجوناثان سيلفاراج، ورايان أحمد، الذين أسهموا في حصد لقب بطولة الخليج بجدارة واستحقاق، إلى جانب محمد ثابت، الذي أحرز الميدالية البرونزية في فئة الشباب، رغم كونه أصغر لاعب مشارك في البطولة.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، أن الإنجاز التاريخي ثمرة رؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة وضعتها قيادة الاتحاد برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وتهدف إلى تطوير رياضة الجولف في الدولة ورفع مستوى اللاعبين واللاعبات لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الهاشمي: «ما تحقق من إنجاز هو نتيجة للعمل الجماعي والتكامل بين إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون الذين رفعوا راية الإمارات في المحفل الخليجي الكبير».

من جانبه، أعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الخليجي الأول من نوعه، معتبراً أن ما تحقق يعزّز من طموحات الاتحاد في تنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى لصناعة جيل جديد من لاعبي الجولف القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه أن الإنجاز يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل على تطوير قاعدة اللاعبين واللاعبات، مع التركيز على منتخبات الناشئين والشباب والفتيات، باعتبارهم مستقبل الجولف الإماراتي.

وقدم معاليه الشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري وللاعبين، على ما قدموه من جهود أثمرت هذا التتويج المشرف.

واختتمت الاحتفالية بأجواء رمضانية متميزة، جمعت الحضور في أمسية جسّدت روح الفريق الواحد، وسط فخر واعتزاز بالإنجاز، وإصرار على مواصلة العمل لرفع راية الإمارات في جميع البطولات القادمة.