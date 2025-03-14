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حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
14 مارس 2025 23:17

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان المبارك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، من كبار المسؤولين وجموع المواطنين في منطقة الظفرة، متمنين لسموّه موفور الصحة والعافية وللقيادة الرشيدة وشعب الإمارات دوام الخير والتقدم والرخاء.

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وبادلهم سموّه التهاني بالشهر الفضيل داعين جميعاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله».

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
التهاني
شهر رمضان
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