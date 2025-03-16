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الرياضة

داجاكو «الورقة الجديدة» لكوزمين في هجوم الشارقة

داجاكو «الورقة الجديدة» لكوزمين في هجوم الشارقة
16 مارس 2025 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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أصبح الألماني ليون داجاكو «الورقة الجديدة» التي يفكر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة في الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، بعد انضمامه إلى تدريبات الفريق الأول استعداداً لمباراة شباب الأهلي يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقامت إدارة النادي بتسجيل اللاعب بقائمة فريق تحت 23 عاماً.
وُلد داجاكو في فايبلينجن الواقعة على مشارف شتوتجارت، لأبوين ألبانيين، والتحق بأكاديمية شتوتجارت وعمره 13 عاماً، وفي موسم 2017-2018 حصل على لقب هداف الدوري الألماني تحت 17 عاماً مع شتوتجارت، برصيد 23 هدفاً، واحتل الفريق «الوصافة» خلف بايرن ميونيخ، وانتقل داجاكو إلى مستوى أعلى موسم 2018-2019، وسجل 11 هدفاً في 24 مباراة في دوري تحت 19 عاماً.
سبق أن شارك داجاكو مع منتخب ألمانيا تحت 19 و17 عاماً، وله تجارب احترافية مختلفة، من 2017 إلى 2022 في ألمانيا ما بين المنتخب وأندية شتوتجارت، وبايرن ميونيخ، ويونيون برلين، وانتقل إلى سندرلاند بالدرجة الثانية في إنجلترا وشارك في 32 مباراة «1230 دقيقة»، وسجل 4 أهداف في الموسم الأول.
وفي موسم 2022-2023 غادر داجاكو إلى سانت جالين بالدوري السويسري، وشارك في 12 مباراة «541 دقيقة»، واستقر به المطاف في هايدوك سلبيت الكرواتي، ولعب 23 مباراة موسم 2023-2024، وسجل 4 أهداف، وشارك مع الفريق لمدة 18 دقيقة أمام باوك سالونيك اليوناني في الدوري الأوروبي.
ومع منتخب ألمانيا تحت 17 و19 عاماً، سجل داجاكو 5 أهداف بواقع 3 أهداف في 3 مباريات، تحت 19 عاماً، وهدفين تحت 17 عاماً في 6 مباريات.
وفي تجربته الأخيرة في كرواتيا، يبدو أن داجاكو لم ينسجم مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، مما عجل برحيله بعد أن لعب 38 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع مثلها.

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الشارقة
كوزمين
شباب الأهلي
مصرف أبوظبي الإسلامي
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